Йоханнес Бе победил в пасьюте на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Сегодня, 15:05
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем гонки преследования на 12,5 км на втором этапе Кубка мира, проходящем в австрийском Хохфильцене. Бе показал результат 33 минуты 5,1 секунды, допустив один промах.
Второе и третье места также заняли представители Норвегии. Йоханнес Дале с 3 промахами был вторым с отставанием +22,6, а Тарьей Бе (отставание 28,4 секунды, 2 промаха) финишировал на третьей позиции.
9 декабря на этапе Кубка мира в Хохфильцене пройдет женская гонка преследования на 10 км.
Кубок Мира
Второй этап. Хохфильцен (Австрия)
Гонка преследования.
Мужчины.
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 33:05.1 (1 промах)
2. Йоханнес Дале (Норвегия) — +22.6 (3)
3.Тарьей Бе (Норвегия) — +28.4 (2)
4. Стурла Легрейд (Норвегия) — +39.2 (2)
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +48.5 (3)
6. Эмильян Жаклен (Франция) — +52.8 (2).