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Сегодня, 15:05

Йоханнес Бе победил в пасьюте на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем гонки преследования на 12,5 км на втором этапе Кубка мира, проходящем в австрийском Хохфильцене. Бе показал результат 33 минуты 5,1 секунды, допустив один промах.

Второе и третье места также заняли представители Норвегии. Йоханнес Дале с 3 промахами был вторым с отставанием +22,6, а Тарьей Бе (отставание 28,4 секунды, 2 промаха) финишировал на третьей позиции.

9 декабря на этапе Кубка мира в Хохфильцене пройдет женская гонка преследования на 10 км.

Кубок Мира

Второй этап. Хохфильцен (Австрия)

Гонка преследования.

Мужчины.

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 33:05.1 (1 промах)

2. Йоханнес Дале (Норвегия) — +22.6 (3)

3.Тарьей Бе (Норвегия) — +28.4 (2)

4. Стурла Легрейд (Норвегия) — +39.2 (2)

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +48.5 (3)

6. Эмильян Жаклен (Франция) — +52.8 (2).

Биатлон
Йоханнес Бе
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