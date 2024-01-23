Вирер пропустила полсезона и может не вернуться до следующей зимы. Что происходит с итальянкой?

У Доротеи серьезные проблемы со здоровьем.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер — одна из самых успешных девушек в своем виде спорта за последние годы. Двукратная обладательница Большого хрустального глобуса немного сбавила перед Олимпиадой в Пекине, но провела выдающийся прошлый сезон и вновь заставила о себе говорить. Тем обиднее наблюдать за проблемами Вирер в текущем сезоне. 33-летняя спортсменка уже пропустила едва ли не половину гонок и в ближайшее время выступать не сможет. Неужели мы наблюдаем за закатом яркой карьеры?

Доротея проводит худший сезон в карьере

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в Милане. Во многом по этой причине в спорте до сих пор остаются многие итальянские ветераны. В фигурном катании это Маттео Гуаризе и Шарлен Гиньяр с Марко Фаббри, в биатлоне — прежде всего Доротея Вирер. Хотя 32 года в любом случае еще не критический возраст и Вирер могла бы продолжать заниматься биатлоном и без перспективы участия в домашних Играх. Тем более что после Пекина-2022 она словно обрела второе дыхание. Три личные победы и второе место в общем рейтинге — неплохая заявка на новый олимпийский цикл. Только вот старт следующего года явно не задался. В плюс она может записать себе пока что только серебро и бронзу в микст-эстафетах. Лучшая личная гонка — 14-е место в гонке преследования в Эстерсунде.

Отчасти на провал повлияло состояние здоровья Доротеи. С ним очевидно не все в порядке. Так, итальянка уже пропустила несколько гонок на этапе Кубка мира в Ленцерхайде, а в январе — целиком этапы в Оберхофе и Рупольдинге. Затем она также снялась с масс-старта в Антхольце и объяснила, что ей нужно еще время на восстановление. «Раньше я болела по одному разу за сезон, но так часто, как сейчас, не было никогда. После предсезонных сборов я болела уже четыре раза», — рассказала Вирер порталу NRK. Впервые болельщики заподозрили что-то неладное еще в декабре, когда спортсменка выкладывала в соцсетях фото с кислородной маской. «Это было после того, как я заболела гриппом, пришлось воспользоваться лекарствами. У меня давило в груди, и бежать в Хохфильцене было невозможно», — объяснила она необходимость такого лечения.

Доротея Вирер. Фото Global Look Press

Для успеха на ЧМ Вирер лучше отказаться от нескольких гонок

Теперь не ясно, увидим мы до конца сезона Вирер или нет в принципе. По крайней мере про гонки Кубка мира Доротея не говорит вообще. «Сейчас моя цель — больше не болеть. Надеюсь, мне это удастся. И я хочу как можно лучше подготовиться к чемпионату мира. Посмотрим, чем это обернется. Я не машина и должна бережно относиться к организму», — продолжает биатлонистка. Ее удивляет, что болезни не отступают после того, как ушли симптомы. И она подозревает самое неприятное. Возможно, организм уже не выдерживает нагрузки в прежнем объеме. На этом фоне девушка получает ослабленный иммунитет, а вместе с ним и весь букет сезонных ОРВИ. Чем конкретно болела Вирер, не ясно: с ее слов, сначала у нее был жар, но потом она чувствовала себя плохо и без высокой температуры.

Так что речь может идти как о гриппе, так и о новых вариациях коронавируса, но ни один из вариантов не делает ситуацию проще. До чемпионата мира всего две недели. Хватит ли этого для того, чтобы прийти снова в форму? Ведь сейчас она едва ли не худшая за всю взрослую карьеру. Начиная с первого полноценного сезона-2013/14 Вирер всегда хотя бы раз побеждала в личной гонке, а тут даже не поднималась на пьедестал. Складывалось порой ощущение, что для Доротеи героизм уже просто добраться до финиша. Однако эксперт NRK Торгейр Бьорн предлагает не списывать Вирер раньше времени. «Ей явно стоит привести себя в порядок и грамотно распределить силы. Но я верю в опыт этой спортсменки — она себя еще покажет», — считает Бьорн.

В его пользу играет последняя гонка Доротеи. Она здорово провела личный этап смешанной эстафеты в Антерсельве, так что в отдельные отрезки Вирер еще способна удивлять. Другой вопрос, что программа ЧМ по биатлону весьма насыщена и на полное расписание гонок в Нове-Место девушки может не хватить. Торгейр предполагает, что Доротея сконцентрируется на нескольких ключевых для себя гонках и может отказаться, например, от индивидуалки или преследования, в том случае если неудачно проведет спринт. Многие переживают и насчет дальнейших перспектив биатлонистки. Все-таки вскоре ей исполнится уже 34 года, а к завершению миланской Олимпиады Вирер и вовсе будет ждать своего 36-летия. Однако если не случится чего-то экстраординарного до 2026 года, завершать карьеру она не будет. Все-таки слишком многое стоит на кону — как минимум в эстафетах Италия будет способна дома на многое.