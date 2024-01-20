Без Себастьяна скандинавы реабилитировались, зацепившись за подиум в классическом миксте.

Кубок мира-2023/24. Антхольц

Одиночная смешанная эстафета

1. Германия — 38.58,0 (0+1)

2. Норвегия — +11,2 (0+8)

3. Австрия — +28,3 (0+4)

Смешанная эстафета

1. Норвегия — 1:04.36,3 (0+8)

2. Италия — +22,3 (0+5)

3. Швеция — +1.07,8 (0+9)

В субботу, 20 января, в итальянском Антхольце прошли две смешанные эстафеты: одиночная и классическая. В сингл-миксте победу одержала сборная Германии, опередив норвежцев и австрийцев. «Классику» выиграла Норвегия, оставив позади Италию и Швецию.

Чистая стрельба — залог успеха

На восьми рубежах, а это суммарно 40 выстрелов, немцы позволили себе лишь одну оплошность. На финальной стрельбе Штрелов допустил один промах, быстро исправив свою же ошибку первым дополнительным патроном. Именно такое прохождение огневых рубежей и позволило сборной Германии уверенно преодолеть все этапы, лидируя добрую часть гонки.

Фото Global Look Press

За остальные призовые места развернулась нешуточная борьба. Именно на последней стрельбе и определились команды, которые должны были разделить между собой вторую и третью позиции. На огневой рубеж плотно подошли сразу три сборные: Норвегия, Франция и Австрия. Несмотря на улучшение своего положения, французский биатлонист Жаклен снова допустил ошибок больше, чем было ему позволено. Таким образом, многократный чемпион мира сам же себя лишил борьбы за тройку лучших.

В отличии от своего французского коллеги, Кристиансен и Эдер отстрелялись определенно лучше. Между собой им пришлось разбираться на финишном круге гонки. Безоговорочным фаворитом выглядел норвежец, что он и подтвердил на дистанции.

Главной неожиданностью стал провал шведов, которым не удалось повторить победный результат прошлого сингл-микста. Имея достаточно сильный состав, а именно Брорссон и Самуэльссона, они не смогли попасть даже в топ-15. Их общее отставание и вовсе составило больше трех минут. Оба представителя Швеции зашли на штрафной круг на втором для себя огневом рубеже. При этом им не удалось показать достойный результат и на лыжне.

Юстус Штрелов финиширует с флагом. Фото Global Look Press

Немецкого дубля не свершилось

Если говорить о классической смешанной эстафете, то тут немецкая сборная стала самым настоящим антиподом своих предшественников. Ужасающая стрельба и не самый сильный ход подвели команду Германии. Два штрафных круга и суммарное отставание более трех минут. Жалкое зрелище по сравнению с сингл-микстом.

Шведам же, наоборот, удалось реабилитироваться за провал Брорссон и Самуэльссона. Показав не самый блестящий результат на огневом рубеже, они заехали в тройку призеров.

Победитель здесь — без неожиданностей. После серебряного успеха в Эстерсунде норвежцы уверенно обошли сборную Италии. Но стоит отметить, что Норвегия выступала далеко не самым оптимальным составом. Уверенность внушали, наверное, только братья Бе, которые с ощутимым превосходством прошли свои этапы.

На подиум могла попасть и сборная Швейцарии, что явно стало бы сенсацией. Однако сослагательного наклонения здесь быть не может. Штальдер и Понсилуома уходили с последней стрельбы вместе, однако «ногами» сильнее оказался швед. Вплоть до заключительного этапа конкурентоспособно выглядели и чехи, но навязать борьбу им все же не удалось.

Сборная Норвегии празднует победу в Антхольце. Фото AFP

Нельзя не сказать и об итальянцах. Эта сборная нашла для себя тот состав, который им далеко не в первый раз позволяет бороться за попадание в призы. Да, Вирер еще далека от своей лучшей формы. Если в стрельбе Доротея навыков своих не растеряла, то показатель лыжного хода явно ухудшила, уступив порядка 20 секунд при чистой стрельбе. Витоцци Бьона и Джакомель выступили поровнее. И со стрельбой справились, и на дистанции выглядели уверенно.