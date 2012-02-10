Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Биатлон

Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

10 февраля 2012, 17:44

Андрей Маковеев: "Бежал, словно по песку"

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Telegram Дзен

Итоги смешанной эстафеты на 8-м этапе Кубка мира, в которой сборная России заняла четвертое место, спецкору "СЭ" в Контиолахти Евгению ДЗИЧКОВСКОМУ прокомментировал Андрей Маковеев, бежавший на третьем этапе.

- Как бежалось по пресловутому перемороженному снегу?

- Как по песку. Тяжелое скольжение, наката нет.

- Нужную пару лыж долго выбирали?

- Да, пришлось покатать сегодня. Одну выбрал, потом сервисмен без меня уже оттестировал и посоветовал перед стартом другие лыжи. Сказал, на таком снегу структура очень быстро забивается и хуже едет.

- Из-за этого у всех наших падала скорость к концу этапа?

- За других не могу сказать, а я бежал после болезни. Да еще такая холодина. В принципе доволен самочувствием. На третьем круге, быть может, сил немного не хватило.

- Болезнь сильно сказалась на вашей форме?

- В процентах не скажу. Однако лучше сейчас переболеть, чем перед чемпионатом мира. Хорошо, что удалось остановить и локализовать недомогание.

- Простуда?

- Воспалились носовые пазухи. Хорошо, что не опустилось вниз, на горло.

- Может, стоило повременить со стартами?

- Нет, я сам попросился в эстафету. Она последняя перед чемпионатом мира, захотелось еще раз себя проверить.

- Холод — ваша погода?

- Мне по душе, когда теплее. Скольжение лучше, скорость выше.

- Старт состоялся при температуре минус 18, что на два градуса выше порога отмены гонки. Может, стоит внести в правила более высокую допустимую температуру?

- 18 лучше, чем 20, а 15 — совсем хорошо. Но в этом случае, наверное, отмены будут слишком часто.

- За вашу карьеру много было отмен?

- Достаточно. В России холода — не редкость, так что переносов и отмен хватало. С другой стороны, сегодня было холодно, конечно, но в Холменколлене я почему-то замерз больше.

Обсудить
Читайте также
Ислам Махачев проведет следующий бой в UFC 1 июня
Роберт Де Ниро сыграл в вестерне «Убийцы цветочной луны»
В Крыму чиновники из-за невыключенного микрофона рассказали о своей работе
Одного не любят фанаты, другой не сработается с Амаралом. Почему Черчесов и Карпин не возглавят «Спартак»
ФАС выявила картель на 2,8 млрд рублей при реализации двух нацпроектов
ФСБ задержала готовившего теракт в Брянске сторонника украинских националистов
Популярное видео
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Максим Максимов: "Не теряю надежды поехать на чемпионат мира"

Павел Ростовцев: "Романова выступила нормально"