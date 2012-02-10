Андрей Маковеев: "Бежал, словно по песку"

Итоги смешанной эстафеты на 8-м этапе Кубка мира, в которой сборная России заняла четвертое место, спецкору "СЭ" в Контиолахти Евгению ДЗИЧКОВСКОМУ прокомментировал Андрей Маковеев, бежавший на третьем этапе.

- Как бежалось по пресловутому перемороженному снегу?

- Как по песку. Тяжелое скольжение, наката нет.

- Нужную пару лыж долго выбирали?

- Да, пришлось покатать сегодня. Одну выбрал, потом сервисмен без меня уже оттестировал и посоветовал перед стартом другие лыжи. Сказал, на таком снегу структура очень быстро забивается и хуже едет.

- Из-за этого у всех наших падала скорость к концу этапа?

- За других не могу сказать, а я бежал после болезни. Да еще такая холодина. В принципе доволен самочувствием. На третьем круге, быть может, сил немного не хватило.

- Болезнь сильно сказалась на вашей форме?

- В процентах не скажу. Однако лучше сейчас переболеть, чем перед чемпионатом мира. Хорошо, что удалось остановить и локализовать недомогание.

- Простуда?

- Воспалились носовые пазухи. Хорошо, что не опустилось вниз, на горло.

- Может, стоило повременить со стартами?

- Нет, я сам попросился в эстафету. Она последняя перед чемпионатом мира, захотелось еще раз себя проверить.

- Холод — ваша погода?

- Мне по душе, когда теплее. Скольжение лучше, скорость выше.

- Старт состоялся при температуре минус 18, что на два градуса выше порога отмены гонки. Может, стоит внести в правила более высокую допустимую температуру?

- 18 лучше, чем 20, а 15 — совсем хорошо. Но в этом случае, наверное, отмены будут слишком часто.

- За вашу карьеру много было отмен?

- Достаточно. В России холода — не редкость, так что переносов и отмен хватало. С другой стороны, сегодня было холодно, конечно, но в Холменколлене я почему-то замерз больше.