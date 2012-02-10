Андрей Маковеев: "Бежал, словно по песку"

10 февраля 2012, 17:44
Итоги смешанной эстафеты на 8-м этапе Кубка мира, в которой сборная России заняла четвертое место, спецкору "СЭ" в Контиолахти Евгению ДЗИЧКОВСКОМУ прокомментировал Андрей Маковеев, бежавший на третьем этапе.
- Как бежалось по пресловутому перемороженному снегу?
- Как по песку. Тяжелое скольжение, наката нет.
- Нужную пару лыж долго выбирали?
- Да, пришлось покатать сегодня. Одну выбрал, потом сервисмен без меня уже оттестировал и посоветовал перед стартом другие лыжи. Сказал, на таком снегу структура очень быстро забивается и хуже едет.
- Из-за этого у всех наших падала скорость к концу этапа?
- За других не могу сказать, а я бежал после болезни. Да еще такая холодина. В принципе доволен самочувствием. На третьем круге, быть может, сил немного не хватило.
- Болезнь сильно сказалась на вашей форме?
- В процентах не скажу. Однако лучше сейчас переболеть, чем перед чемпионатом мира. Хорошо, что удалось остановить и локализовать недомогание.
- Простуда?
- Воспалились носовые пазухи. Хорошо, что не опустилось вниз, на горло.
- Может, стоило повременить со стартами?
- Нет, я сам попросился в эстафету. Она последняя перед чемпионатом мира, захотелось еще раз себя проверить.
- Холод — ваша погода?
- Мне по душе, когда теплее. Скольжение лучше, скорость выше.
- Старт состоялся при температуре минус 18, что на два градуса выше порога отмены гонки. Может, стоит внести в правила более высокую допустимую температуру?
- 18 лучше, чем 20, а 15 — совсем хорошо. Но в этом случае, наверное, отмены будут слишком часто.
- За вашу карьеру много было отмен?
- Достаточно. В России холода — не редкость, так что переносов и отмен хватало. С другой стороны, сегодня было холодно, конечно, но в Холменколлене я почему-то замерз больше.