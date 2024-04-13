Бабиков: «Мне было жаль Горееву, что ее поставили со мной в сингл-миксте»

Антон Бабиков и Анастасия Гореева прокомментировали свою победу в сингл-миксте на этапе Альф-Банк Кубка Содружества в Мурманске.

— Как отреагировали на то, что вас поставили в пару в сингл-миксте?

Бабиков: — Мне было жаль Анастасию, что ее поставили со мной. Я знал, что ее стрельба в спринте — это не клеймо. Знал, что она может исправить это. Мне свои ноги было исправить гораздо тяжелее. Поэтому надеялся, чтобы не подвести ее. Это мне помогало настроиться. Хотелось не упасть в грязь лицом перед товарищем.

Гореева: — Честно признаюсь, что я расстроилась такому выбору. Но расстроилась не потому, что Антон мой напарник. А потому что мой напарник — не Карим (Халили). Очень хотела пробежать сингл-микст с ним. Когда сказали, что буду с Антоном, то подумала, что здорово. Антон — хороший стрелок, а в этой гонке нужно быстро и метко стрелять.

— Настя, почему все-таки не с Каримом? Тренеры не учитывали ваши пожелания?

Гореева: — Нет, к сожалению, не учитывали. Наверное, я своим выступлением в спринте сама похоронила надежды пробежать с Каримом в эстафете.

— Довольны, как реабилитировались?

Гореева: — Я очень довольна. Это, наверное, лучшая стрельба в сезоне. Очень рада, что у меня наконец-то золотая медаль.

— Каково почти всю гонку бежать в одиночестве?

Бабиков: — На первом этапе моя борьба с Кириллом (Бажиным) была гораздо плотнее. Но потом когда Анастасия продолжила такими семимильными шагами наращивать наш отрыв, то мне уже ничего не оставалось, кроме как поддержать это и не делать нервозных ситуаций с заходом на штрафные круги.

— Хватило конкуренции? На старт вышли всего семь команд.

Бабиков: — Понятно, что если делать синг-микст и смешанку, то не получится больше команд. Но, думаю, что конкуренция все равно была. Просто когда Анастасия проводит такой этап, то с ней очень сложно конкурировать другим девочкам. Наверное, только Казакевич или Шевченко могли бы. Думаю, что конкуренция могла бы быть, просто Анастасия была вне конкуренции.

Бабиков и Гореева финишировали с результатом 43.42,2. Вторыми стали Кирилл Бажин и Тамара Дербушева (Россия-7) с отставанием + 59,5, замкнули тройку Василий Томшин и Анастасия Батманова (Россия-2, +1.53,8).

Четвертый этап Кубка Содружества проходит в Мурманске до 14 апреля.