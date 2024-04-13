Томшин: «Когда узнал, что бегу в сингл-миксте с Настей, то стал волноваться. Не хотел подвести любимую супругу»

Василий Томшин и Анастасия Батманова прокомментировали свою первую медаль для своей семьи — бронзу в сингл-миксте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске.

— Ваша мечта побеждать вместе сбылась?

Батманова: — Состав на сингл был очень неожиданным. Ни я, ни Вася не просили тренеров поставить нас вместе. Когда я увидела протоколы, то была очень сильно удивлена. Сразу же написала ему, а мы живем в разных комнатах.

Томшин: — Очень круто вышло. Спасибо всем причастным к этому решению. Я первым делом стал волноваться, потому что это двойная ответственность, потому что не хотел подвести свою любимую супругу. Но потом настроился получать удовольствие, потому что это наш общий семейный праздник.

— У Насти, наверное, сердце выпрыгивало из груди, когда Вася бежал последний этап?

Батманова: — Да, очень сложно было смотреть последнюю стрельбу и последний круг. Меня все успокаивали: «Это же Вася, у него прекрасный финишный круг», — говорили мне. А я им отвечала, что они не знают, в каком он сейчас состоянии.

— С папой бежала, с мужем теперь тоже. Кто дальше? Сын?

Батманова: — Кстати, пока получается, что с мужем у меня лучший результат. Только раз в своей карьере я выступала в сингле с кем-то не из семьи. Я очень рада, что у нас все так здорово получилось сегодня. Я думала, что команды формируют по принципу «лучший с лучшими», а оказывается надо было вдвоем пробежать плохо и попасть в одну команду (смеется).

— Белорусских соперников не хватало в гонке?

Томшин: — Да, конечно, жаль, что они не приняли участие в сингл-миксте.

Бабиков и Гореева финишировали с результатом 43.42,2. Вторыми стали Кирилл Бажин и Тамара Дербушева (Россия-7) с отставанием + 59,5, замкнули тройку Василий Томшин и Анастасия Батманова (Россия-2, +1.53,8).

Четвертый этап Кубка Содружества проходит в Мурманске до 14 апреля.