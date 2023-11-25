Бажин прокомментировал идею выставочных командных соревнований перед каждым из этапов кубков России

Победитель сингл-микста на первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске Кирилл Бажин прокомментировал итоги гонки и идею выставочных командных соревнований перед каждым из этапов кубков России и Содружества.

«Я очень соскучился по стартам, по такой работе и атмосфере. Праздник получился незабываемый. Есть моменты на стрельбе, которыми я недоволен, но и есть время их исправить. Сложности были у Тамары — вылезти из толпы, чтобы нас на завалили на первом этапе. У нас был далекий 13-й стартовый номер, а потом нужно было просто работать в своем темпе. Если бы я не ошибался, был бы больше доволен стрельбой, но свою гонку оценю на четыре плюсом. В том году мы пробовали в Чайковском проводить стометровые спринты, внимания к ним было много, плюс везде привлекается народ, который смотрит на это и болеет. Получается отличная атмосфера, которая помогает нам разрядиться и получить удовольствие. В моем опыте это будет первая гонка не на стадионе во вторник», — приводит слова Бажина Metaratings.ru.

Дербушева и Бажин, представляющие Свердловскую область, стали победителями сингл-микста, допустив четыре промаха на огневых рубежах. Серебряными призерами стали Анастасия Зырянова и Иван Колотов (Пермский край), тройку призеров замкнули Полина Шевнина и Роман Сурнев (Московская область).