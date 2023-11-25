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Сегодня, 14:50

Кубок России по биатлону: расписание и где смотреть первый этап

25 и 26 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый этап Кубка России по биатлону
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Биатлонистка Тамара Дербушева.
Тамара Дербушева.
Фото СБР, Telegram
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С 25 по 26 ноября в Ханты-Мансийске проходит первый этап Кубка России по биатлону сезона 2023 / 2024. В общей сложности запланировано две гонки: одиночная смешанная эстафета и смешанная эстафета.

25 ноября победу в сингл-миксте одержала пара Кирилл Бажин и Тамара Дербушева (Свердловская область-1). Их результат — 40 минут 45,5 секунды с 4 дополнительными патронами.

Смотреть видеотрансляцию 1-го этапа Кубка России по биатлону можно на канале «Матч Арена».

Расписание первого этапа Кубка России по биатлону 2023/2024 в Ханты-Мансийске

25 ноября. 9.35 (мск). Одиночная смешанная эстафета

26 ноября. 9.35 (мск). Смешанная эстафета

Второй этап Кубка России по биатлону пройдет тоже в Ханты-Мансийске — с 1 по 3 декабря. Спортсмены выступят в спринте, в гонке преследования и в больших масс-стартах.

Биатлонисты во&nbsp;время гонки. Ханты-Мансийск попробует затмить Эстерсунд. В биатлоне стартуют Кубки России и мира
Биатлон
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