Кубок России по биатлону: расписание и где смотреть первый этап

Сегодня, 14:50
С 25 по 26 ноября в Ханты-Мансийске проходит первый этап Кубка России по биатлону сезона 2023 / 2024. В общей сложности запланировано две гонки: одиночная смешанная эстафета и смешанная эстафета.
25 ноября победу в сингл-миксте одержала пара Кирилл Бажин и Тамара Дербушева (Свердловская область-1). Их результат — 40 минут 45,5 секунды с 4 дополнительными патронами.
Смотреть видеотрансляцию 1-го этапа Кубка России по биатлону можно на канале «Матч Арена».
25 ноября. 9.35 (мск). Одиночная смешанная эстафета
26 ноября. 9.35 (мск). Смешанная эстафета
Второй этап Кубка России по биатлону пройдет тоже в Ханты-Мансийске — с 1 по 3 декабря. Спортсмены выступят в спринте, в гонке преследования и в больших масс-стартах.