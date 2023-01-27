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Сегодня, 17:15

Лыжный спонсор, который приостановил контракт с Большуновым, продолжает сотрудничать с белорусской биатлонисткой Солой

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анна Сола.
Фото Global Look Press
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Белорусская биатлонистка, победительница этапов Кубка мира, призер чемпионата мира Анна Сола рассказала «СЭ», что, несмотря на международные санкции, продолжает сотрудничество с производителем лыж Rossignol.

В марте прошлого года эта компания объявила о приостановке контракта с российским лыжником Александром Большуновым.

— Заметил, что на фотографии с трассы в ваших соцсетях вы отметили лыжи Rossignol. Вы с ними продолжаете сотрудничать? Просто именно эта компания приостановила контракт с Большуновым.

— Мы с ними очень хорошо общаемся, контракт продолжается. Недавно присылали вещи и ботинки. Хотели отправить лыжи, но я сама отказалась. Сказала, что лучше в следующем году. Хотя они настойчиво их предлагали. Говорили, что лыжи для вас есть, как нам их к вам отправить, — сказала Сола «СЭ».

Анна Сола. «Справедливо ли нас отстранили? Конечно, несправедливо». Интервью со звездой белорусского биатлона

Александр Большунов
Анна Сола
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