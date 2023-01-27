Анна Сола рассказала о возобновлении карьеры

Белорусская биатлонистка, победительница этапов Кубка мира, призер чемпионата мира Анна Сола рассказала «СЭ», что могла вернуться в спорт после декрета уже в этом сезоне. В декабре прошлого года спортсменка родила дочку.

Также Сола объяснила, почему пока не будет выступать под фамилией мужа Станислава Божкова.

— Видел, что вы уже встали на лыжи. Тянуло?

— Очень. Еще когда была беременна, безумно хотела, чтобы выпал снег. Когда он выпал, я просто визжала от радости. А после беременности, как только поняла, что могу кататься, то сразу поехала.

— Часто сейчас катаетесь?

— По возможности, да. Получается, что практически каждый день. Не всегда получается. Вот сейчас последние пару дней только гуляла.

— Когда наметили свое возвращение в биатлон?

— Если честно, то сейчас каталась и думала, что хочется уже проверить свой уровень. Но понимаю, что рано, могут быть последствия. Нельзя так рано делать серьезные тренировки. Сейчас мои занятия ради удовольствия. Однако если бы последний этап Кубка Содружества был в Раубичах, то, мне кажется, заявилась и поучаствовала.

— Винтовку пока в руки не брали?

— Нет.

— У вас сейчас идет тренд в команде — брать фамилию мужа. Под какой фамилией вы вернетесь: Сола или Божкова?

— Сола. Возможно, по завершении спортивной карьеры поменяю. Ни у меня, ни у мужа нет такого, что нужно срочно ее сменить. Не думаю, что от этого что-то изменится. Возможно, сделаю это, когда будет время. Потому что сейчас нужно заморачиваться над многими документами. Не только в паспорте менять, но и в различных спортивных протоколах, в системе АДАМС и других. Поэтому, если говорить про меня, то точно не сейчас, — сказала Сола «СЭ».

С 2023 года белорусские биатлонистки Динара Алимбекова и Ирина Кручинкина стали выступать под двойными фамилиями: Алимбекова-Смольская и Кручинкина-Шаклеина.