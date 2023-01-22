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Сегодня, 16:10

Лазовский: «Томшин тактически грамотно распределил силы на последний круг»

Иван Шитик
Корреспондент
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Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский, занявший второе место в масс-старте на этапе Кубка Содружества, прокомментировал свое выступление в гонке.

«Сила воли плюс характер — формула сегодняшнего успеха. Перед гонкой было большое волнение, но хорошо то, что хорошо кончается. На стрельбе я не торопился, старался работать аккуратно и показать стопроцентный результат. Я очень доволен тем, как сложился этот этап, а особенно круто, что это случилось дома.

У Антохи Смольского выступления на этом этапе откровенно не сложились. Стараюсь его поддержать, потому что мы не только тренируемся бок-о-бок, но и дружим. По-другому никак.

На предпоследнем круге я положился на Никитоса Лобастова, а на третьем круге он положился на меня. Получилось, что мы друг друга подтягивали и показали отличный результат.

Вася Томшин тактически грамотно распределил силы на последний круг, занял хорошую позицию на последнем подъеме и сумел немного оторваться. В итоге у него получилось победить», — рассказал Лазовский Metaratings.ru.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/lazovskii-o-pobede-tomshina-gramotno-raspredelil-sily-na-poslednii-krug-i-zanyal-khoroshuyu-poziciyu-221877/
Дмитрий Лазовский
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