Биатлонистка Бреза-Буше объяснила, почему обвинила Симон в мошенничестве

Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше впервые прокомментировала обвинения в адрес партнерши по национальной команде Жюли Симон.

«Я думаю, что ситуация действительно печальная, но я взяла на себя ответственность. Если бы у меня не было доказательств, я бы ничего не сделала. Конечно, это было непростое решение. Это случилось год назад в Саннесе. Тогда я пыталась помириться с ней и с федерацией, но из этого ничего не вышло. Надеюсь, у всего этого будет какой-то счастливый конец, если вы понимаете, что я имею в виду. Я не желаю ей зла. Я просто хочу продолжать свою карьеру, заботиться о своей семье и о себе», — приводит слова Бреза-Буше TV2.

В начале июля стало известно, что на Симон было подано два заявления о мошенничестве с банковскими картами. Одно из них подал член штаба французской сборной по биатлону, а второе — Бреза-Буше. Ущерб составляет 1 тысячу евро.