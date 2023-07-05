Биатлонистка Жюли Симон обвиняется в мошенничестве с банковскими картами

На французскую биатлонистку Жюли Симон подано два заявления о мошенничестве с банковскими картами, сообщает RMC Sport.

Одно из них подано членом штаба французской сборной по биатлону, а второе — олимпийской чемпионкой Жюстин Бреза-Буше. Симон подозревают в том, что она использовала не принадлежащие ей банковские карты для покупок в интернете. Она отрицает эти обвинения.

По данным источника, трата средств произошла прошлым летом, когда французская команда отправилась в Норвегию на фестиваль Blink. Ущерб, как утверждается, превысил 1 тысячу евро. В начале июня Французская федерация лыжного спорта организовала дисциплинарное совещание, но решение пока не принято.

26-летняя Симон — серебряный призер зимних Олимпийских игр-2022 в смешанной эстафете, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в общем зачете и двух малых Кубков мира в зачете гонок преследования и масс-стартов в сезоне-2022/23, многократная победительница этапов Кубка мира.