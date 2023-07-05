Тихонов осудил Симон: «Жить за чужой счет неправильно»

Легендарный советский биатлонист Александр Тихонов прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию об обвинениях в мошенничестве в адрес олимпийской чемпионки Жюли Симон.

«Поступок Симон ее не красит. Она олимпийская чемпионка! У меня много должников-мошенников. И несмотря на все, что со мной в жизни случалось, мое имя осталось чистым. Надо думать о своем имидже. Это позор нации!» — сказал Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Валерией Яшвили.

Тихонов также ответил на вопрос, считает ли он, что карьера Симон в сборной будет завершена.

«Мы пока не знаем, какая концовка будет у этой истории. Но сборная наверняка ее осудит. Если обвинения справедливы, и я осуждаю. Жить за чужой счет неправильно», — добавил Тихонов.

На французскую биатлонистку Жюли Симон подано два заявления о мошенничестве с банковскими картами, сообщает RMC Sport.

Одно из них подано членом штаба французской сборной по биатлону, а второе — олимпийской чемпионкой Жюстин Бреза-Буше. Симон подозревают в том, что она использовала не принадлежащие ей банковские карты для покупок в интернете. Она отрицает эти обвинения.

26-летняя Симон — серебряный призер зимних Олимпийских игр-2022 в смешанной эстафете, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в общем зачете и двух малых Кубков мира в зачете гонок преследования и масс-стартов в сезоне-2022/23, многократная победительница этапов Кубка мира.