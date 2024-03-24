Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

24 марта, 12:00

Чемпионат России: обновленное расписание гонок — даты и время начала

Опубликовано обновленное расписание второго этапа чемпионата России по биатлону-2024
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Второй этап чемпионата России по биатлону-2024 пройдет в Тюмени в Областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» с 25 по 31 марта.
Фото СБР
Telegram Дзен

Второй этап чемпионата России по биатлону-2024 пройдет в Тюмени в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» с 25 по 31 марта. В соревнованиях примут участие более 150 биатлонистов из 25 регионов страны и Республики Белоруссия.

После трагических событий в «Крокус Сити Холле» (Красногорск, Московская область) в пятницу, 22 марта, Союз биатлонистов России (СБР) принял решение о переносе гонок с 23 и 24 марта на начало следующей недели.

В прямом эфире бесплатно следить за гонками можно на телеканале «Матч ТВ» и на официальном YouTube-канале СБР. Также смотреть соревнования можно на телеканалах «Матч Арена» и «Матч Страна».

Расписание 2-го этапа чемпионата России по биатлону 2024:

(время начала соревнований — московское)

25 марта, понедельник

  • 09:00 — Мужчины. Спринт
  • 12:00 — Женщины. Спринт

26 марта, вторник

  • 09:00 — Мужчины. Гонка преследования
  • 12:00 — Женщины. Гонка преследования

28 марта, четверг

  • 09:00 — Смешанная эстафета
  • 12:00 — Одиночная смешанная эстафета

30 марта, суббота

  • 09:00 — Женщины. Эстафета
  • 12:00 — Мужчины. Масс-старт

31 марта, воскресенье

  • 09:00 — Женщины. Масс-старт
  • 12:00 — Эстафета, мужчины

Чемпионат России 2024 по биатлону проходит в три этапа: в Чайковском (с 11 по 14 января), Тюмени (с 23 по 31 марта) и Увате (с 4 по 5 апреля).

Биатлон: все турниры сезона 2023 / 2024 и последние новости

Биатлон
Сборная России по биатлону
0
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Йоханнес Бе: «Когда брат наступает на пятки, это хуже всего — особенно если он старший»

Чемпионат России: смотреть трансляцию мужского спринта в прямом эфире