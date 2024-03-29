Чемпионат России: расписание гонок и где смотреть трансляции в выходные

29 марта, 09:00
Второй этап чемпионата России по биатлону-2024 в Тюмени в Областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» завершится 30-31 марта. В эти дни пройдут эстафеты и масс-старты среди мужчин и женщин.
Время начала соревнований — московское.
В прямом эфире бесплатно следить за гонками можно на телеканале «Матч ТВ» и на официальном YouTube-канале СБР. Также смотреть соревнования можно на телеканалах «Матч Арена» и «Матч Страна».
Чемпионат России 2024 по биатлону проходит в три этапа: в Чайковском (с 11 по 14 января), Тюмени (с 23 по 31 марта) и Увате (с 4 по 5 апреля).