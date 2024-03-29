Чемпионат России: расписание гонок и где смотреть трансляции в выходные

Второй этап чемпионата России по биатлону-2024 в Тюмени в Областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» завершится 30-31 марта. В эти дни пройдут эстафеты и масс-старты среди мужчин и женщин.

Расписание 2-го этапа чемпионата России по биатлону 30 и 31 марта:

30 марта, суббота

09:00 — Женщины. Эстафета

12:00 — Мужчины. Масс-старт

31 марта, воскресенье

09:00 — Женщины. Масс-старт

12:00 — Эстафета, мужчины

Время начала соревнований — московское.

В прямом эфире бесплатно следить за гонками можно на телеканале «Матч ТВ» и на официальном YouTube-канале СБР. Также смотреть соревнования можно на телеканалах «Матч Арена» и «Матч Страна».

Чемпионат России 2024 по биатлону проходит в три этапа: в Чайковском (с 11 по 14 января), Тюмени (с 23 по 31 марта) и Увате (с 4 по 5 апреля).

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