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Сегодня, 13:34

Источник: бывшему президенту IBU Бессебергу предъявили обвинение в коррупции

Руслан Минаев
Экс-президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг.
Андерс Бессеберг.
Фото Global Look Press
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Бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу предъявлено обвинение в коррупции, сообщает норвежское издание NRK.

Спортивный функционер обвиняется в грубых нарушениях в период с 2009 по 2018 год.

Отмечается, что Бессеберг «получил [в подарок] несколько дорогих часов» в 2011 году, а в 2013-м воспользовался услугами проституток».

Обвинение также считает, что экс-глава IBU ездил на бесплатные охотничьи поездки за границу. NRK сообщает, что товары были получены от чиновников российского биатлона и агентства AFP, у которого было соглашение с IBU о правах на маркетинг и спонсорство мероприятий организации.

77-летний Бессеберг был президентом IBU с 1993 по 2018 год.

Источник: NRK
Биатлон
Андерс Бессеберг
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