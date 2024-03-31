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Биатлон

Сегодня, 13:52

Гараничева окунули лицом в торт и облили шампанским после победы в эстафете

Игнат Заздравин
Корреспондент
Евгений Гараничев.
Фото Скриншот видео
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Биатлониста Евгения Гараничева поздравили с успешным финишем эстафеты на чемпионате России в Тюмени.

36-летний спортсмен бежал последний этап эстафеты за команду Тюменской области. Он финишировал первым с отрывом 30,5 секунды от второго места, которое заняла команда ХМАО-Югра-1.

На финише Гараничева встретили плакатами в его честь, облили шампанским и окунули лицом в торт. Также биатлонисты несколько раз подбросили его в воздух. Видео опубликовала пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее Гараничев объявил о завершении карьеры по окончании сезона. 29 марта он стал победителем одиночной смешанной эстафеты в паре с Викторией Сливко.

Биатлон
Евгений Гараничев
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