Гараничева окунули лицом в торт и облили шампанским после победы в эстафете

Биатлониста Евгения Гараничева поздравили с успешным финишем эстафеты на чемпионате России в Тюмени.

36-летний спортсмен бежал последний этап эстафеты за команду Тюменской области. Он финишировал первым с отрывом 30,5 секунды от второго места, которое заняла команда ХМАО-Югра-1.

На финише Гараничева встретили плакатами в его честь, облили шампанским и окунули лицом в торт. Также биатлонисты несколько раз подбросили его в воздух. Видео опубликовала пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее Гараничев объявил о завершении карьеры по окончании сезона. 29 марта он стал победителем одиночной смешанной эстафеты в паре с Викторией Сливко.