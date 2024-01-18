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Сегодня, 14:32

Гореева выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Ижевске

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская биатлонистка Анастасия Гореева стала лучшей в индивидуальной гонке на четвертом этапе Кубка России в Ижевске.

Спортсменка допустила два промаха и преодолела дистанцию за 48 минут 01,1 секунды.

Второй в гонке стала Анастасия Шевченко, уступившая лидеру 5,1 секунды (1 промах). Тройку лучших замкнула Елизавета Каплина (+25,0; 3).

Биатлон. Кубок России, четвертый этап, Ижевск.

Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины

1. Анастасия Гореева (Московская обл.) — 48 минут 01,1 секунды (2 промаха)

2. Анастасия Шевченко (Свердловская обл.) +5,1 (1)

3. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) +25,0 (3)

Биатлон
Анастасия Гореева
Анастасия Шевченко
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