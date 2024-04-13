Халили — о смешанной эстафете: «Когда вставлял последний доппатрон очень сильно колбасило»

Российский биатлонист Карим Халили в комментарии для «СЭ» рассказал о своем выступлении в смешанной эстафете на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества, где его команда завоевала золото.

— Расскажи про борьбу на последнем рубеже.

— На самом деле трасса довольно разбита. Все-таки середина апреля. Поэтому ноги настолько скованы и настолько забиваются, что на последнем рубеже не получилось их расслабить. Стоишь и с каждым выстрелом начинает все сильнее и сильнее трясти. Когда уже вставлял последний доппатрон, очень сильно колбасило. Нужно было просто попадать.

— Колбасило из-за того, что трасса тяжелая или еще психологически, так как решалась судьба золота?

— Нет. В голове я спокоен. Просто ноги вообще не расслабляются, закрепощены. Всю голень сводит. От этого напряжения ноги начинает трясти.

— Настя Гореева сказала, что расстроилась, что в сингл-миксте ее поставили не с тобой. Ты как на это отреагировал?

— Понятно, что хотелось пробежать вместе. Но когда увидели составы, то спокойно с ней поговорил. Сказал, какие задачи мне нужно решить, какие мне. Спокойно готовились к гонке.

— Какой у вас по счету золотой дубль?

— В этом сезоне второй. В прошлом еще было пару раз.

— Смотрел ее гонку?

— Да, смотрел. Я очень переживал. До этого она не особо уверенно бегала одиночные эстафеты. То, что она в этой гонке исполняла на рубеже и на трассе, я просто восхищался ей.

В субботу, 13 апреля, победителем смешанной эстафеты на 4-м этапе Кубка Содружества стала команда Россия-6, за которую выступили Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Карим Халили. Спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 12 минут 34,4 секунды с 13 дополнительными патронами и 3 штрафными кругами.