Томшин: «Спасибо тренерам, что поставили меня на сингл-микст в команду с супругой»

Биатлонист Василий Томшин подвел итоги совместной гонки с супругой Анастасией Батмановой в Кубке Содружества.

«Я больше люблю сингл-микст, потому что можно выступать вдвоем с любимой супругой, а Насте больше нравится классическая смешанная эстафета. Жаль, что в гонке не приняли участие белорусские соперники. Не хватало соперничества с ними. Спасибо тренерам, что решили поставить нас с Настей в одну команду, и надеюсь, мы их не разочаровали», — цитирует Томшина Metaratings.ru.

Томшин и Батманова заняли третье место в сингл-миксте, который прошел 13 апреля. Гонку выиграли Антон Бабиков и Анастасия Гореева. Вторыми стали Кирилл Бажин и Тамара Дербушева.