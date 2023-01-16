Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Биатлон

Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 18:14

Халили рассказал, что случится, если переборщить со стрелковыми тренировками перед соревнованиями

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бронзовый призер Олимпийских игр в эстафете Карим Халили рассказал, почему решил заниматься биатлоном.

«Биатлон — это зрелищнее, более интересно. Да и потом я же не сказал, что не люблю стрелять. Просто отношусь к стрельбе, как к функциональной подготовке: ты точно так же выстраиваешь тренировочный план, так же «стравливаешь» нагрузку по мере приближения ответственных стартов — начинаешь меньше стрелять, меньше тренажить. Много стрельбы бывает обычно в летний период, когда закладывается база к сезону», — приводит RT слова Халили.

Также он объяснил, что случится, если переборщить со стрелковыми тренировками.

«Если переборщить со стрелковыми тренировками перед соревнованиями, голова может просто не успеть отдохнуть. Собственно, это даже летом случается — когда на сборах много внимания уделяется именно стрельбе, у многих к концу этих сборов стрельба просто начинает рассыпаться. С другой стороны, именно поэтому голова так сильно устает. Падает концентрация — появляются ошибки, которые входят в привычку. И вот это уже опасно», — добавил биатлонист.

Халили занял второе место в суперспринте на пятом этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске. Гонка прошла сегодня, 16 января. В общем зачете Кубка России 24-летний спортсмен занимает 1-е место (453 очка).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1098003-halili-strelba-trenirovki
Биатлон
Карим Халили
0
Читайте также
Умар Нурмагомедов в первом раунде нокаутировал Раони Барселоса на UFC Fight Night 217
Харьковчанин с итальянцем не поделили русскую партнершу? Трагифарс в российских танцах
В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины
В России в 2023 году введут новые штрафы за неисправности в автомобилях
«РИА Новости»: пленный украинский военный рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Куклина победила в суперспринте на пятом этапе Кубка России в Рыбинске

Халили рассказал, чем бы хотел заниматься после завершения карьеры