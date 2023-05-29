Юрий Каминский: «Спортсменов, о которых идет речь, я внес в список на получение зарплаты»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал информацию о повышении квоты по зарплатам для спортсменов.

«Пока не владею информацией, но я только за увеличение квоты. Надеюсь, что руководство Центра спортивной подготовки (ЦСП) разрешит этот вопрос положительно и справедливо. Попадут ли мои спортсмены в заявку? Свои пожелания я направил в СБР. Тех спортсменов, о которых идет речь, внес в список на получение зарплаты», — цитирует Каминского Metaratings.ru.

Ранее комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев сообщил, что российские биатлонисты Евгений Емерхонов, Ильназ Мухамедзянов и Лариса Куклина попали в список национальной команды, но лишились зарплаты.