Дмитрий Васильев: «Дело об изменениях в Уставе СБР рассматривает суд»

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев в интервью «СЭ» рассказал о судебном деле, которое может повлиять на будущее российского биатлона.

— На отчетно-выборной конференции, когда Майгурову не хватило одного голоса для победы над Нуждовым (конец июня 2022 года), был принят новый Устав СБР, — напомнил Васильев. - За него проголосовали делегаты конференции.

Ильдар Нугманов (президент Федерации биатлона Республики Татарстан. — Прим. «СЭ») выяснил, что Устав был принят один, а в Минюсте зарегистрирован абсолютно другой. С очень серьезными отличиями. Нугманов подал в суд. Сейчас дело рассматривается. Если будет признано, что была подмена Устава, который был принят на конференции, то налицо мошенничество. Это предмет для разбирательства, выявления тех, кто это сделал, а также возбуждения уголовного дела.

— То есть на это уже должны будут отреагировать и Минспорт, и ОКР?

— Безусловно. Это предмет для вынесения импичмента. Это не поддельный диплом 20-летней давности. Мы живем согласно этому Уставу, а в принятом документе прописаны совершенно другие вещи. Мы за них не голосовали. Это меняет кардинально все. Ждем решения суда.