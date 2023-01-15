Каплина одержала победу в масс-старте на этапе Кубка России по биатлону

Биатлонистка Елизавета Каплина выиграла масс-старт на пятом этапе Кубка России в Рыбинске. 26-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 12,5 км за 36 минут и 29,5 секунды, допустив 3 промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла Виктория Сливко (отставание 1.17,6, 2 промаха), третьей стала Анастасия Гореева (1.55,5, 6). Кубок России-2022/23 по биатлону 5-й этап Женщины, масс-старт 1. Елизавета Каплина — 36.29,5 (3 промаха). 2. Виктория Сливко — отставание 1.17,6 секунды (2) 3. Анастасия Гореева — 1.55,5 (6) 4. Ксения Довгая — 2.17,6 (4) 5. Екатерина Носкова — 2.30,0 (6) 6. Любовь Калинина — 2.34,5 (4)