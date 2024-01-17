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Сегодня, 15:00

Кубок России: пролог в Ижевске — смотреть дуэльную стрельбу

Пролог по дуэльной стрельбе состоится 17 января в Ижевске
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Поварницын.
Фото Getty Images
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В среду, 17 января в Ижевске в преддверии старта IV этапа Кубка России по биатлону состоится пролог по дуэльной стрельбе. Начало — в 16.00 по московскому времени. Об этом сообщил исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак.

В прямом эфире бесплатно пролог можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе «Сборной России по биатлону и СБР».

С 18 по 21 января в Ижевске пройдёт IV этап Кубка России 2023 / 2024 по биатлону «Ижевская винтовка». В программе этапа: индивидуальные гонки, спринты и большие масс-старты.

Расписание этапа в Ижевске читайте в нашем материале.

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Кубок России: расписание этапа в Ижевске и где смотреть трансляции гонок