Кубок России: расписание этапа в Ижевске и где смотреть трансляции гонок

Сегодня, 11:00
С 18 по 21 января в Ижевске пройдет четвертый этап Кубка России сезона 2023 / 2024 по биатлону под названием «Ижевская винтовка». Спортсмены будут соревноваться в индивидуальных гонках, спринтах и больших масс-стартах.
Смотреть гонки этапа Кубка России в Ижевске можно бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и в официальном YouTube-канале СБР. «Ижевскую винтовку» также покажут в прямом эфире на каналах «Матч Арена» и «Матч Страна».
«СЭ» публикует расписание четвертого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске. Время начала гонок — московское.
Биатлон: новости и обзоры гонок, расписание турниров и интервью спортсменов, комментарии тренеров и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».