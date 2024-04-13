Кубок Содружества в Мурманске: смотреть трансляцию сингл-микста

Сингл-микст в рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка Содружества 2023/2024 по биатлону состоится в субботу, 13 апреля. Соревнования проходят в Мурманске. Начало — в 10.45 по московскому времени.

В прямом эфире бесплатно следить за сингл-микстом можно на телеканале «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Эфир начнется в 10.20 мск. Также трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале СБР. Жители Белоруссии смогут следить за гонками на местном телеканале БТ5.

Кубок Содружества стартовал 12 апреля со спринтерских гонок и завершится 14 апреля большим масстартом.

В общем зачете перед финальным этапом у мужчин лидирует Антон Смольский из Белоруссии, у женщин зачет возглавляет россиянка Виктория Сливко.