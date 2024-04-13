Кубок Содружества: расписание гонок и где смотреть трансляции этапа в Мурманске

Сегодня, 10:00
Финальный этап Альфа-Банк Кубка Содружества 2023/2024 по биатлону стартовал 12 апреля и завершится 14 апреля. Соревнования проходят в Мурманске. В программе — спринтерские гонки, масс-старты и смешанные эстафеты. «СЭ» публикует расписание на 13 и 14 апреля. Время начала — московское.
10.45. Сингл-микст
12.30. Смешанная эстафета
11.00. Большой масстарт, женщины
13.00. Большой масстарт, мужчины
В пятницу, 12 апреля, состоялись спринты у мужчин и женщин.
В прямом эфире следить за гонками можно на телеканале «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Также трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале СБР. Жители Белорусси смогут следить за гонками на телеканале БТ5.