Кубок Содружества: расписание гонок и где смотреть трансляции этапа в Мурманске

Финальный этап Альфа-Банк Кубка Содружества 2023/2024 по биатлону стартовал 12 апреля и завершится 14 апреля. Соревнования проходят в Мурманске. В программе — спринтерские гонки, масс-старты и смешанные эстафеты. «СЭ» публикует расписание на 13 и 14 апреля. Время начала — московское.

Этап Кубка Содружества в Мурманске: расписание гонок 13 и 14 апреля

13 апреля, суббота

10.45. Сингл-микст

12.30. Смешанная эстафета

14 апреля, воскресенье

11.00. Большой масстарт, женщины

13.00. Большой масстарт, мужчины

В пятницу, 12 апреля, состоялись спринты у мужчин и женщин.

В прямом эфире следить за гонками можно на телеканале «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Также трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале СБР. Жители Белорусси смогут следить за гонками на телеканале БТ5.