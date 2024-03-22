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22 марта, 19:40

Латыпов: «Сделаю все, чтобы забрать Кубок Содружества»

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Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов ответил на вопрос, какие цели он поставил перед собой на финальном этапе Кубка Содружества.

«У нас идет интересная борьба с Антоном Смольским. У него комфортный отрыв в 25 очков, но в любом случае я буду навязывать борьбу и постараюсь победить в этих двух гонках, а дальше уже все будет зависеть не от меня. Моя задача — выиграть эти две личные гонки, которые могут решить судьбу Кубка. Борьба будет интересная, и я сделаю все возможное, чтобы забрать Кубок»,  цитирует Латыпова Metaratings.ru

Заключительный этап Кубка Содружества состоится в Мурманске с 12 по 14 апреля. В программе соревнований шесть гонок: мужской и женский спринт, мужские и женские гонки преследования, а также масс-старты.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Эдуард Латыпов
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