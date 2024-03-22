Латыпов: «Сделаю все, чтобы забрать Кубок Содружества»

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов ответил на вопрос, какие цели он поставил перед собой на финальном этапе Кубка Содружества.

«У нас идет интересная борьба с Антоном Смольским. У него комфортный отрыв в 25 очков, но в любом случае я буду навязывать борьбу и постараюсь победить в этих двух гонках, а дальше уже все будет зависеть не от меня. Моя задача — выиграть эти две личные гонки, которые могут решить судьбу Кубка. Борьба будет интересная, и я сделаю все возможное, чтобы забрать Кубок», — цитирует Латыпова Metaratings.ru.

Заключительный этап Кубка Содружества состоится в Мурманске с 12 по 14 апреля. В программе соревнований шесть гонок: мужской и женский спринт, мужские и женские гонки преследования, а также масс-старты.