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Сегодня, 12:49

Латыпов заявил, что высокая конкуренция на Кубке России помогает прогрессировать

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Победитель масс-старта на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске Эдуард Латыпов прокомментировал итоги гонки в сложных погодных условиях.

«Погода сегодня была достаточно холодная — 17-18 градусов. Пронизывающий ветер доставлял большие неудобства и сковывал движения, как ни утепляйся. Многие ребята сказали, что сильно замерзли ноги и руки. Думаю, это была больше борьба с холодом. В этих условиях мы старались стрелять точно, но было видно, что всем тяжело в сегодняшних условиях. Мне нравится, что у нас высокая конкуренция на Кубке России. Борьба идет до самого конца и в этой борьбе мы подстегиваем друг друга и прогрессируем. Во время гонки нет ни секунды на расслабление, и болельщикам тоже интересно смотреть такую борьбу. На третьем рубеже я слишком быстро подошел, потому что был в роли догоняющего и не справился с последними двумя выстрелами. На четвертый рубеж подошел более комфортно и хорошо отработал. На третьем и четвертом круге я почувствовал недомогание. Мышцы плохо слушались, была потеря энергетики. Из-за холода много тратится энергообеспечения. На четвертом круге я пригорюнился, но потом смог мобилизоваться на последней части дистанции», — приводит слова Латыпова Metaratings.ru.

Латыпов одержал победу в большом масс-старте в рамках второго этапа Кубка России сезона-2023/24 по биатлону в Ханты-Мансийске. Биатлонист, представляющий Башкортостан, допустил три промаха на четырёх огневых рубежах. Вторым финишировал белорус Антон Смольский, допустивший два промаха и уступивший победителю 12,8 секунды. Тройку призёров замкнул Кирилл Бажин.

Источник: https://metaratings.ru/news/latypov-vysokaya-konkurenciya-na-kubke-rossii-pomogaet-nam-progressirovat-311491/
Биатлон
Кубок России
Эдуард Латыпов
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