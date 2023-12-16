Результат мужской гонки преследования на этапе Кубка Содружества пересмотрен — Лазовский опустился на 6-е место

Организаторы мужской гонки преследования на втором этапе Кубка Содружества пересмотрели результат белорусского биатлониста Дмитрия Лазовского.

На третьем рубеже российских биатлонист Петр Пащенко закрыл три мишени на установке Лазовского. После финиша с результата белоруса была снята 1 минута 10 секунд. Таким образом, Дмитрий занял четвертое место, хотя финишировал 10-м.

После пересмотра у Лазовского вычли 30 секунд и он занял 6-е место с итоговым временем 37 минут 52,6 секунды.

С итоговым результатом гонки можно ознакомиться на сайте «СЭ».