Сегодня, 13:17
Организаторы мужской гонки преследования на втором этапе Кубка Содружества пересмотрели результат белорусского биатлониста Дмитрия Лазовского.
На третьем рубеже российских биатлонист Петр Пащенко закрыл три мишени на установке Лазовского. После финиша с результата белоруса была снята 1 минута 10 секунд. Таким образом, Дмитрий занял четвертое место, хотя финишировал 10-м.
После пересмотра у Лазовского вычли 30 секунд и он занял 6-е место с итоговым временем 37 минут 52,6 секунды.
С итоговым результатом гонки можно ознакомиться на сайте «СЭ».