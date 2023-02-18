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Сегодня, 19:20

Чудов — о Йоханнесе Бе: «Молодец, пусть завоевывает медали дальше»

Алина Савинова
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Трехкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов поделился мнением о выступлении норвежца Йоханнеса Бе на чемпионате мира в Оберхове.

«Завоевал — и молодец, пусть завоевывает дальше. Больше ничего в адрес Бе говорить не буду. В нынешних обстоятельствах это кажется неуместным. Вот если бы на чемпионате мира выступали россияне, тогда можно было бы что-то комментировать», — цитирует Чудова Betonmobile.ru.

Бе завоевал шесть медалей в шести дисциплинах на чемпионате мира-2023. Он выиграл смешанную эстафету, индивидуальную гонку, спринт, гонку преследования, сингл-микст и занял второе место в мужской эстафете в составе сборной Норвегии.

Источник: https://betonmobile.ru/maksim-chudov-byo-molodets-pust-zavoevyivaet-medali-dalshe
Биатлон
Йоханнес Бе
Максим Чудов
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