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Сегодня, 19:32

Мелихов: «Сегодня московские биатлонисты преподнесли хороший подарок на день рождения моей маме»

Алина Савинова
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Президент федерации биатлона Москвы Иван Мелихов отреагировал на успехи представителей московской команды в суперспринтах на этапе Кубка России в Рыбинске.

«Сегодня московские биатлонисты преподнесли хороший подарок на день рождения моей маме Ольге Викторовне. Самый большой сюрприз — это «бронза» Даши Нетбай, потому что она не входит в обойму ведущих спортсменок России. Она давно выступает, раньше была известна под фамилией Пяткина, но сегодня смогла собраться на огневом рубеже и на фоне неудачной стрельбы сильнейших биатлонисток показала отличный для себя результат.

Что касается Матвея Елисеева, — он получил медицинский допуск до конца сезона. У него есть план подготовки, который он согласовывает с Федерацией биатлона города Москвы. Кубок Содружества он пропустит, но затем будет участвовать в финале Кубка России в Чайковском и в чемпионате России в Ижевске», — цитирует Мелихова Metaratings.ru.

Представители команды Москвы выиграли три медали в суперспринтах на этапе Кубка России в Рыбинске. Карим Халили стал вторым в мужской гонке, Матвей Елисеев показал третий результат. Дарья Нетбай выиграла бронзу среди женщин.

 

 

Источник: https://metaratings.ru/news/melikhov-moskovskie-biatlonisty-khalili-eliseev-i-netbai-sdelali-khoroshii-podarok-na-den-rozhdeniya-moei-mame-220312/
Биатлон
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