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Сегодня, 11:19

Международный союз биатлонистов выразил соболезнования в связи со смертью Резцовой

Виктория Кравченко
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Международный союз биатлонистов (IBU) выразил соболезнования в связи со смертью олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. Единственная в истории олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам умерла в четверг, 19 октября, в возрасте 58 лет.

«IBU с прискорбием узнал, что скончалась олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и двукратная победительница общего зачета Кубка мира, Резцова была страстно увлечена биатлоном и сделала блестящую карьеру. Мысли IBU сейчас с семьей и друзьями Резцовой в это трудное время», — цитирует ТАСС со ссылкой на заявление международной федерации.

Резцова скончалась в реанимации, не приходя в сознание. О причинах смерти пока не сообщается, однако известно, что в марте она перенесла сердечный приступ. Трехкратную олимпийскую чемпионку похоронят 24 октября на Троекуровском кладбище в Москве.

Анфиса Резцова
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