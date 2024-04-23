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Сегодня, 12:03

Гербулова: «Не сказала бы, что этот сезон провела хуже, чем прошлый»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Биатлонистка Наталья Гербулова оценила свои результаты в минувшем сезоне.

«Я бы не сказала, что этот сезон провела хуже, чем прошлый. Если говорить о медалях, то их поменьше, но я часто была в шестерке. Мне не хватило призов на главном старте сезона Спартакиаде. Сложилось так, что я была в очень хорошем физическом состоянии, но не справилась со стрельбой», — приводит слова Гербуловой Metaratings.ru.

По итогам сезона-2023/24 Гербулова заняла седьмое место в общем зачете Кубка России и 13-е — в зачете Кубка Содружества.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Наталья Гербулова
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