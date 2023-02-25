Поварницын: «Против Смольского давал себе 60 процентов»

Биатлонист Александр Поварницын прокомментировал победу в суперпасьюте на чемпионате России в Ижевске.

28-летний спортсмен допустил всего один промах на огневых рубежах и преодолел дистанцию в 7,5 километра за 18 минут и 27,7 секунды.

— Как удалось победить Смольского на последнем круге?

— У меня по ходу дистанции было очень хорошее самочувствие. Благодаря этому мне удалось сохраниться на последний круг.

— Сколько шансов давал себе против Смольского?

— Процентов 60 против его 40. Чувствовал, что в порядке.

— Помогли ли родные стены?

— Помогло то, что по этому кругу я часто делал повторную работу. Я примерно знаю, как его проходить. Где лучше добавлять. Наверное, это помогло.