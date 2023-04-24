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Биатлон

Сегодня, 11:43

Грухвина рассказала, что ей тяжело далось принятие решения о переходе в биатлон

Алина Савинова
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Лыжница Анна Грухвина прокомментировала свое решение перейти в биатлон.

«Да, действительно мне тяжело было принять решение. Я советов ни у кого не спрашивала, так как считаю, что это должен быть мой выбор, а не чей-то», — приводит Sport24 слова Грухвиной.

Также она поделилась ожиданиями от первого тренировочного сбора.

«Ожидания, как и всегда, как и в лыжах, — работать и учиться новому делу. Я ведь на данный момент новичок в этом виде спорта», — добавила спортсменка.

Ранее стало известно, что Грухвина включена в расширенный список кандидатов в сборную России по биатлону.

Источник: https://sport24.ru/news/biathlon/2023-04-24-lyzhnitsa-grukhvina-o-perekhode-v-biatlon-da-deystvitelno-mne-tyazhelo-bylo-prinyat-resheniye
Биатлон
Анна Грухвина
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