Грухвина рассказала, что ей тяжело далось принятие решения о переходе в биатлон

Лыжница Анна Грухвина прокомментировала свое решение перейти в биатлон.

«Да, действительно мне тяжело было принять решение. Я советов ни у кого не спрашивала, так как считаю, что это должен быть мой выбор, а не чей-то», — приводит Sport24 слова Грухвиной.

Также она поделилась ожиданиями от первого тренировочного сбора.

«Ожидания, как и всегда, как и в лыжах, — работать и учиться новому делу. Я ведь на данный момент новичок в этом виде спорта», — добавила спортсменка.

Ранее стало известно, что Грухвина включена в расширенный список кандидатов в сборную России по биатлону.