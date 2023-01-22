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Сегодня, 11:39

Резцова отметила недостаток конкуренции в российском биатлоне

Мария Гусева
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Двукратный призер Олимпийский игр Кристина Резцова высказала мнение, что внутрироссийским соревнованиям по биатлону в текущем сезоне не хватает конкуренции.

«Народу у нас маловато, поэтому конкуренция не такая большая: есть только костяк из 10 человек, хотелось бы, чтобы девчонки, которые не входят в сборную, навязывали борьбу, — цитирует ТАСС Резцову. — Возможно, к следующему году они начнут подтягиваться, потому что сейчас все средства будут брошены на региональный биатлон. Пока уровень сборной посильней. Стали ли лыжные гонки сейчас интересней биатлона? В лыжах и людей побольше, и лыжный Кубок мира, в отличие от биатлонного, показывают. Но дело даже не в том, что пропал интерес, просто международные старты у нас более зрелищные, а на всероссийских выступает немного людей. Если бы у нас, как у лыжников, было по 150 человек, то и смотрели бы лучше».

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях в начале марта 2022 года. 16 сентября конгресс организации продлил отстранение.

Источник: ТАСС
Биатлон
Кристина Резцова
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