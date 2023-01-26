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Сегодня, 11:30

Резцова — о заявлении МОК по допуску российских спортсменов: «Нужно ехать на Олимпиаду в любых условиях»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о критериях допуска российских спортсменов к соревнованиям.

«Очень бы хотелось, чтобы нас допустили. Я думаю, что нужно ехать на Олимпиаду в любых условиях. Для того чтобы выступать на соревнованиях, можно согласиться с любыми требованиями», — сказала Резцова «СЭ».

В среду, 25 января, в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Анфиса Резцова
МОК
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