Ростовцев назначен вице-президентом СБР по спорту

Павел Ростовцев назначен на должность вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) по спорту.

Трудовое соглашение с 51-летним специалистом заключено с 9 января 2023 года.

«Павел Ростовцев приступил к работе в СБР в качестве вице-президента по спорту с функционалом главного тренера сборной России», — приводит пресс-служба Telegram-канала СБР слова президента организции Виктора Майгурова.

Ранее стало известно о том, что Ростовцев возглавил сборную России по биатлону.

Он является трехкратным чемпионом мира, чемпионом Европы и серебряным призером Олимпийских игр по биатлону.