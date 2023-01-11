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Сегодня, 15:17

Ростовцев назначен вице-президентом СБР по спорту

Алина Савинова
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Павел Ростовцев назначен на должность вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) по спорту.

Трудовое соглашение с 51-летним специалистом заключено с 9 января 2023 года.

«Павел Ростовцев приступил к работе в СБР в качестве вице-президента по спорту с функционалом главного тренера сборной России», — приводит пресс-служба Telegram-канала СБР слова президента организции Виктора Майгурова.

Ранее стало известно о том, что Ростовцев возглавил сборную России по биатлону.

Он является трехкратным чемпионом мира, чемпионом Европы и серебряным призером Олимпийских игр по биатлону.

Источник: https://t.me/russianbiathlon/2493
Биатлон
Павел Ростовцев
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