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Серохвостов — о победе в пасьюте: «Скучно было. Ждал кого-нибудь. Специально промазал»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Даниил Серохвостов прокомментировал свою победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Уфе.

— Бажин сказал, что ты говоришь, что готов на 10 процентов, а на самом деле на 1000. Что ему ответишь?

— Лучше чувствовал, может поэтому гонка была полегче. В контактных гонках бежишь по ситуации. Когда у тебя есть большое преимущество, ты будешь ехать медленнее. Когда меньше, то начинаешь сильнее работать. Экономная гонка получается.

— Ты практически всю гонку бежал один...

— Да, скучно было. Я ждал кого-нибудь. Кирюху (Бажина) подождал. Специально промазал.

— О чем думаешь, когда один идешь?

— Как отработать круг тактически. Тут круг быстрый. Все повороты, уходы на спуск надо отрабатывать очень хорошо, чтобы экономно и эффективно тратить силы.

— Говорят, что ты лучший ногами.

— Не знаю. На последнем круге только половину круга отработал. Когда сказали, что преимущество 20 секунд, то бросил бежать. Может лучший, может нет.

— Первого места давно не было, да?

— Я даже не помню. Кажется, в том году до Нового года в Тюмени. Я масс-старт выиграл.

— Почему так скучно финишировал? Просто посмотрел на часы и не радовался.

— Сделал отсечку на часах для аналитики. Не знаю. Радости особо нет на этом этапе. Настроения нет бегать. Я хочу бегать, но настроение вялое из-за того, что холода и морозы. О другом думаю.

— О чем думаешь?

— Куда на Новый год поеду. У нас до Нового года будет небольшой выходной — дней шесть. Думаю, тренироваться или покататься на сноуборде. Меня эти мучают мысли, поэтому настроения нет, — сказал Серохвостов.

Второе место в гонке преследования занял Кирилл Бажин, отстав от Серохвостова на 13 секунд при 1 промахе. Третьим финишировал Эдуард Латыпов с отставанием в 1 минуту 12,6 секунды с 7 промахами.

Биатлон
Даниил Серохвостов
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