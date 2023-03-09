Серохвостов заявил, что в спринте ему не хватило чистой стрельбы и терпежки

Серебряный призер спринта на этапе Кубка Содружества в Тюмени Даниил Серохвостов прокомментировал итоги гонки и рассказал, чего ему не хватило для победы.

«Я устал и после гонки нет никаких эмоций. Мы бегаем внутри страны за регионы, поэтому нет ощущения, что я бегаю за Россию внутри России. По сезону я показывал неплохие результаты. В Тюмени я выступаю уже третий раз за этот сезон и получается здесь неплохо. Сегодня мне не хватило чистой стрельбы и терпежки, когда ты идешь на максимуме, а надо еще бежать. Это было последствие болезни и стандартная для меня история», — приводит слова Серохвостова Metaratings.ru.

На этапе в Тюмени Серохвостов допустил один промах в спринте при стрельбе из положения лежа и проиграл на финише победителю Эдуарду Латыпову, который отстрелял чисто, 30 секунд. Гонка преследования у мужчин состоится 11 марта.