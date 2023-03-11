Шевченко выиграла гонку преследования на последнем этапе Кубка Содружества в Тюмени

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

Спортсменка пробежала дистанцию в 10 километров за 30 минут и 43,7 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место заняла Виктория Сливко (отставание +14,1 секунды, 1 промах), на третьей строчке — Екатерина Носкова (+28,5, 3).

Этап в Тюмени — последний в этом сезоне Кубка Содружества. Заключительная гонка у женщин — масс-старт — состоится в воскресенье, 12 марта и начнется в 9.00 (мск).