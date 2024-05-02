Шашилов оценил выступление российских биатлонисток в прошедшем сезоне

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов поделился мнением о выступлении биатлонисток своей группы в прошедшем сезоне.

«Главным стартом мы планировали Спартакиаду. Некоторые моменты у нас получились, некоторые — нет, но по крайней мере до Спартакиады все складывалось довольно неплохо. В дальнейшем начались проблемы и весь народ потихоньку переболел.

Сейчас анализирую эту ситуацию, пытаюсь понять, где мы просчитались. Также я рассчитывал, что девчонки будут функционально чуть посильнее. Не получилось сделать акцент на скоростных качествах, но мы намерены добавить в этом аспекте», — цитирует Шашилова Metaratings.ru.

В прошлом сезоне под руководством Шашилова работали Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Анастасия Батманова и ряд других спортсменок.