Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 09:42

Ондржей Моравец вошел в тренерский штаб мужской сборной Чехии по биатлону

Алина Савинова
Telegram Дзен

Чемпион мира Ондржей Моравец стал тренером мужской сборной Чехии по биатлону, сообщает Союз биатлонистов Чехии.

«Я понял, что сейчас самый подходящий момент для возвращения. За два подготовительных периода перед Олимпиадой можно многое сделать», — заявил экс-биатлонист.

Моравец завершил профессиональную карьеру в 2021 году в возрасте 36 лет. Он является трехкратным призером Олимпийских игр, чемпионом мира 2015 года в смешанной эстафете, двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, а также бронзовым призером чемпионата Европы. Всего на его счету за карьеру 14 личных подиумов в Кубке мира.

Источник: https://www.biatlon.cz/2024/04/30/cesky-biatlon-predstavuje-slozeni-tymu-pro-sezonu-2024-25/
Ондржей Моравец
0
Читайте также
Биография Ирины Родниной: жизнь и спортивная карьера трехкратной олимпийской чемпионки и депутата
В ВАДА объяснили разницу между делом Валиевой и нарушениями китайских пловцов
Блогера Диану Шурыгину задержали в Москве
Личка не вернул долг, Смолов не наиграл на контракт, а красно-белые могут оставить Слишковича. Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак»
БПЛА ВСУ пытались атаковать объект энергетической инфраструктуры в Смоленской области
Количество погибших при обрушении магистрали в провинции Гуандун выросло до 36
Популярное видео
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Малышко: «Мировой биатлон будет деградировать без российских спортсменов»