Шашилов: «Сказал Бажину перед гонкой: «Домой не приходи»

Сегодня, 16:05
Старший тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал победу своего воспитанника Кирилла Бажина в индивидуальной гонке чемпионата России в Ижевске.
— Рады за Бажина?
— Конечно! — сказал Шашилов «СЭ». — Четыре нуля. Мужчина! Второй раз за сезон так стреляет.
— Как его настраивали перед стартом?
— Никак.
— Он сказал, что какую-то секретную информацию передали.
— «Домой не приходи». (Смеется). На девочках не проходит, на нем прошло.
Бажин не допустил ни одного промаха на 4 огневых рубежах и прошел дистанцию в 20 км за 53 минуты и 14 секунд.