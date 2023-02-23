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Сегодня, 16:05

Шашилов: «Сказал Бажину перед гонкой: «Домой не приходи»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Старший тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал победу своего воспитанника Кирилла Бажина в индивидуальной гонке чемпионата России в Ижевске.

— Рады за Бажина?

— Конечно! — сказал Шашилов «СЭ». — Четыре нуля. Мужчина! Второй раз за сезон так стреляет.

— Как его настраивали перед стартом?

— Никак.

— Он сказал, что какую-то секретную информацию передали.

— «Домой не приходи». (Смеется). На девочках не проходит, на нем прошло.

Бажин не допустил ни одного промаха на 4 огневых рубежах и прошел дистанцию в 20 км за 53 минуты и 14 секунд.

Биатлон
Сборная России по биатлону
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