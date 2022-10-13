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Сегодня, 17:05

Тихонов заявил, что руководить СБР должен биатлонист

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о предстоящих выборах главы Союза биатлонистов России (СБР).

«Мебель должен делать столяр, а биатлоном управлять биатлонист. Мы, к великому сожалению, во многие отрасли запустили некомпетентных людей. Я ни за кого не агитирую, ни за Майгурова, ни за Нуждова, но я за профессионализм. После того, как ушла моя команда, результаты пошли на спад, нас лишили членства в IBU и права проводить международные соревнования. Очень жаль, что никто другой из биатлона не претендует на место главы СБР», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Выборы президента Союза биатлонистов России состоятся 14 октября. Претендентами на пост являются Виктор Майгуров и Алексей Нуждов.

Источник: https://tass.ru/sport/16047453
Биатлон
Александр Тихонов
СБР
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