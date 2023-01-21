Томшин: «Рад, что добрался до финиша. Такая каша на подъемах»

Российский биатлонист Василий Томшин в комментарии для «СЭ» оценил свой результат в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

— Рад, что добрался до финиша по сегодняшней непростой трассе. Такая каша на подъемах. То, что справился с 19 из 20 выстрелов, это хорошо.

— Когда понял, что стал третьим?

— Когда на подъеме мне сказали, что Антон Бабиков в тридцати секундах. Несмотря на то, что очень тяжело двигаюсь, тридцать секунд отбить тоже будет сложновато. Посчитал, что смогу доехать, — сказал Томшин «СЭ».

Томшин занял в гонке преследования третье место. Победу в пасьюте одержал Эдуард Латыпов.