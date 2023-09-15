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Сегодня, 20:29

Сливко: «Роллеры — мое слабое место, особенно спуски, поэтому в Сочи были проблемы с этим»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Лидер Кубка Содружества по биатлону Виктория Сливко рассказала об успешном выступлении на соревнованиях в Сочи.

«В Сочи я выступила стабильно и неожиданно для многих, в том числе и для себя. Летом у меня никогда не получалось стабильно и уверенно бегать, а здесь звезды сошлись. Я довольна в первую очередь тем, что мы на правильном пути с тренером и все выполняем правильно. Надеюсь, зимой результаты будут такие же стабильные, как и сейчас. Роллеры — мое слабое место, особенно спуски, поэтому в Сочи у меня были проблемы с этим компонентом», — приводит слова Сливко Metaratings.ru.

На первом этапе Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/24 в Сочи на лыжероллерах Сливко стала второй в спринте, выиграла гонку преследования и стала третьей в гонке с массового старта.

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Источник: Metaratings
Биатлон
Виктория Сливко
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